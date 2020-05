Anche Bevacqua annuncia l’inizio dei lavori per il terzo Megalotto della 106

«Ho appena avuto comunicazione da parte del sottosegretario Infrastrutture e Trasporti, Salvatore Margiotta, che mi conferma il 12 maggio prossimo come data di inizio dei lavori per il Megalotto 3 della Statale Jonica 106, finanziato per 1,3 miliardi dal Governo Gentiloni. Ho avuto con lui in questi mesi un confronto e una interlocuzione costante che mi hanno consentito di seguire passo passo l’iter necessario all’attuale esito».

È quanto dichiara il capogruppo PD in Consiglio regionale, Domenico Bevacqua, che così prosegue: «I calabresi hanno bisogno di concretezza e di risultati tangibili e, pertanto, ringrazio il Sottosegretario Margiotta che, attraverso il suo quotidiano monitoraggio e impulso, permette oggi di poter annunciare non un proposito ma un fatto. Tutte le attività propedeutiche ai lavori (espropri, risoluzione interferenze, monitoraggio ambientale e bonifica da ordigni bellici) sono nella fase finale di realizzazione. Dopo i primi apprestamenti di cantiere si prevede, per Giugno 2020, l’inizio della realizzazione dei pali di fondazione e, per l’estate, l’inizio dello scavo delle gallerie artificiali. Entro fine settembre si conta di avere una presenza di circa 90 unità lavorative tra operai e personale tecnico. I lavori dovrebbero durare circa 7 anni e, a regime, potranno impegnare complessivamente circa 330 addetti diretti, coinvolgendo un indotto totale di altre 1170 persone circa tra fornitori, subfornitori e subappaltatori».

