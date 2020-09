Anche Berlusconi positivo al Coronavirus: è asintomatico e in isolamento

A dare la notizia è il professore Alberto Zangrillo: «Era stato qualche giorno in Sardegna»

Silvio Berlusconi è risultato positivo al tampone per il Covid. “Berlusconi è asintomatico e in isolamento a domicilio”, dice il professor Alberto Zangrillo. Il leader di Forza Italia, spiega Zangrillo, è stato sottoposto a tampone “per un recente soggiorno in Sardegna”.

(fonte adnkronos)

