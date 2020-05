Amministrazione di Corigliano Rossano cerca professionisti per messa in sicurezza zone a rischio frana

Interventi necessari Santo Stefano, Porta dell’Acqua (Tirone) e Traforo

Scadono a mezzogiorno di lunedì 8 giugno i termini per la ricezione da parte dell’Amministrazione di Corigliano Rossano per l’affidamento dei servizi di messa in sicurezza delle zone a rischio frana di Santo Stefano, Porta dell’Acqua (Tirone) e Traforo. È quanto fa sapere l’assessore all’uso e assetto del territorio Tatiana Novello informando che l’opera è finanziata dal Ministero dell’Interno per un investimento complessivo di oltre 2,5 milioni di euro che prevede la ricerca di professionalità per progettazione definitiva, aggiornamento prime indicazioni piano sicurezza, relazione geologica, direttore dei lavori, direttore operativo contabile CSE, direttore operativo geologo. Ulteriori 2,5 milioni – aggiunge – saranno utilizzati per interventi di messa in sicurezza nel territorio di Corigliano per il collegamento Scalo-Villaggio Frassa, sulla SS 106, all’altezza del pontino Leccalardo, esondato nel 2015; del ponte Gennarito con la raccolta delle acque meteoriche a Schiavonea e interventi in contrada Iacina, Via Roma e Orto Tramonti nel Centro storico. I bandi di progettazione saranno pubblicati a brevissimo.

Santo Stefano, Porta dell’Acqua (Tirone) e Traforo, le tre zone, sono caratterizzate da un pendio sub verticale e da un nutrito insediamento posta sulla sommità. Gli interventi che si prevedono mirano a migliorare le condizioni di stabilità del versante e ad incidere sulle cause dei dissesti, costituendo così una difesa passiva della popolazione esistente e della funzionalità della viabilità. Il consolidamento dei paramenti rocciosi mirano ad ancorare i costoni, con rete metallica chiodata e rinforzata con funi, oltre a chiodature diffuse e profonde di aggancio. Si aggiungono agli interventi, tra gli altri, quelli relativi alla regimentazione e raccolta delle acque meteoriche e quelli di ingegneria naturalistica per l’integrazione della vegetazione. Sono ammessi a partecipare, tra gli altri, liberi professionisti singoli o associati, società di professionisti e di ingegneria, prestatori di servizi di ingegneria e architettura, raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari. – La manifestazione di interesse va presentata esclusivamente a mezzo PEC all’indirizzo protocollo.coriglianorossano@asmepec.it.

