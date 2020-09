Amministrative Pietrapaola, “Insieme per crescere”: «Vittoria di tutti aver riammesso lista esclusa»

Dopo l’esclusione di “Si per Pietrapaola” era rimasta in lizza una sola lista che avrebbe reso difficile garantire un governo alla cittadina ionica

Il gruppo “Insieme per crescere” nelle scorse settimane ha avuto modo di denunciare i fatti avvenuti in occasione della presentazione delle liste per le elezioni amministrative nel Comune di Pietrapaola allorquando, accompagnati da un nutrito numero di cittadini che ci sostiene, la nostra lista civica si recava presso la Casa Comunale di Pietrapaola per presentare la candidatura e onorare l’impegno assunto sia con la comunità che con i nostro avversi politici.

In quella occasione, infatti, abbiamo dovuto constatare con rammarico e incredulità che l’altra lista negli ultimi minuti disponibili per la presentazione della lista si ritirava decidendo di lasciare Pietrapaola in una condizione di difficile elezione di un Governo cittadino e, quindi, assumendo una scelta irresponsabile sia sotto il profilo politico che istituzionale.

Giova, altresì ricordare, che in presenza di una sola lista si può essere eletti alla guida politica ed istituzionale del Comune di Pietrapaola solo con la maggioranza assoluta degli aventi diritto di voto e, quindi, sarebbe stata molto alta la probabilità di non riuscire a dare un Governo al nostro comune che non merita di certo di essere gestito da un Commissario.

Non immaginavamo che di fronte alle grandi difficoltà del nostro comune che sono acuite dall’attuale momento storico di emergenza nazionale per la Pandemia da Covid-19 che i nostri avversari politici decidessero di scappare dalle responsabilità prese con la cittadinanza per un proprio esclusivo personale tornaconto politico.

Per queste ragioni abbiamo appreso con soddisfazione la sentenza del Consiglio di Stato che riammette la Lista “Si per Pietrapaola” nella prossima competizione elettorale per le amministrative nel nostro comune. Riteniamo che questo risultato non rappresenti certamente una vittoria per loro – a cui auguriamo una buona campagna elettorale – e neanche per la nostra Lista Insieme per crescere: siamo certi, invece, che questo risultato rappresenta una grandissima vittoria per la comunità di Pietrapaola tutta, per la democrazia e per l’Istituzione comunale che, nei prossimi mesi, sarà chiamata ad affrontare sfide difficili e molto importanti.

Ha vinto, insomma, il senso di responsabilità e di serietà. Per questa ragione vogliamo ringraziare ogni componente della Lista “Si per Pietrapaola” per aver deciso di contribuire a dare una guida sicura, qualunque essa sia, alla nostra comunità mentre a chi ha irresponsabilmente deciso di non presentare una lista auguriamo di avere modo e tempo per riflettere su un aspetto molto importante: le Istituzioni e la Democrazia non sono un gioco, soprattutto, in momenti di grave emergenza nazionale e comunale come quella che stiamo vivendo.

Sono, semmai, uno strumento importante che ci è stato fornito con il sangue versato dai nostri padri attraverso una carta costituzionale che ognuno di noi deve rispettare, soprattutto, chi intende impegnarsi in politica per l’interesse della collettività.

(comunicato stampa – lista civica “Insieme per crescere”)

Commenta

commenti