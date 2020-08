Amministrative di Campana, Chiarello punta alla riconferma

Nei prossimi cinque anni dovremo consolidare l’enorme lavoro fatto finora, portando avanti la nostra idea di una Campana moderna, efficiente, vivibile. I cittadini hanno visto quanto ci siamo spesi in questi anni per migliorare sotto tutti i punti di vista il nostro comune, creando opportunità di lavoro per la nostra gente, ammodernando grazie ai tanti bandi pubblici la viabilità interna e quella delle contrade, l’illuminazione, il centro storico. Ho scelto di proseguire il mio impegno per Campana e per i campanesi perché c’è bisogno di capacità e progettualità, non possiamo permetterci passi indietro. Io e la mia lista ci siamo e siamo pronti a fare la nostra parte”.

Queste le parole del sindaco uscente Agostino Chiarello a margine della presentazione della lista Campana Futura, con la quale correrà alle prossime elezioni comunali in autunno per cercare la riconferma alla guida del comune presilano. Una lista bilanciata saggiamente fra esperienza e forze giovani, quella che sostiene la ricandidatura di Chiarello, che vede al suo interno Virginia Aiello, Mario Francesco Ammannato, Agostino Ausilio, Antonello Luca Callieri, Milena Costantino, Francesco Ioverno, Maria Anna Rovito, Pasquale Scalambrino, Luigi Spina e Giuseppe Luigi Vulcano.

“Ringrazio chi ha deciso di mettersi a disposizione per proseguire il cammino intrapreso – ha concluso Chiarello – abbiamo fatto tanto per Campana ma nei prossimi cinque anni dobbiamo fare di più. La nostra idea di sviluppo è chiara e si basa sulla sinergia con il territori, che già in questi anni hanno visto il nostro comune come principale interlocutore per progetti legati al lavoro e alla valorizzazione del patrimonio, e al miglioramento dell’attrattività di Campana e del miglioramento della vita dei nostri cittadini. Interrompere questo percorso vorrebbe dire tornare indietro di anni e vanificare tutti gli sforzi fatti finora. Nei prossimi giorni presenteremo alla città candidati e progettualità, sicuri che tutta la gente sarà al nostro fianco per disegnare la Campana Futura”.

