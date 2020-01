Amiamo Corigliano Rossano: “Emergenza rifiuti. Allarme di genitori insegnanti e bambini”

La crisi dei rifiuti che sta attanagliando la Calabria sta creando tanti disagi alla cittadinanza. Ad intervenire sull’argomento ci ha pensato Stefano Viteritti dell’Associazione Politico Culturale Amiamo Corigliano Rossano: “Ci troviamo di fronte ad una situazione di totale caos riguardo lo smaltimento dei rifiuti, con tantissimi disagi da parte dei cittadini e con un territorio sempre più invaso da immondizia. Numerosi sono gli appelli e le segnalazioni che arrivano riguardo l’argomento, ma quello che non si può tollerare è la situazione che alcune strutture scolastiche devono sopportare. Infatti da settimane, la Scuola Dell’infanzia “Cupolino Giallo”, sito nell’area urbana di Corigliano, deve fronteggiare una vera e propria invasione di spazzatura, con i cestini della scuola pieni di rifiuti appartenenti a cittadini vicini alla struttura scolastica”.

Come sempre, in queste situazione, a pagarne le spese sono i più deboli: “Tutto questo mette a dura prova i bambini e la pazienza di genitori e insegnati, che ogni mattina devono ammirare tale scempio e ne devono percepire con l’olfatto l’odore nauseante. Speriamo al più presto in una risoluzione generale del problema, ma chiediamo e pretendiamo a gran voce, che le strutture che accolgono bambini vengano ripulite al più presto perché è impensabile portare i nostri figli a scuola avendo cumuli di rifiuti a pochi metri di distanza. Chi di dovere prenda in carico il problema”.

