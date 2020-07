Amendolara, in via Roma presto il rifacimento dei marciapiedi

«Un alto importante tassello da cui passa la riqualificazione del nostro paese»

Partiranno probabilmente subito dopo la stagione estiva i lavori di rifacimento dei marciapiedi lungo la centralissima via Roma di Amendolara. Interesseranno, su ambo i lati, il tratto che si estende dal Palazzo di Città alla parte alta di piazza Giovanni XXIII, comprese sei traverse. L’intervento, che rientra in un piano più ampio di messa in sicurezza del centro abitato-centro storico, sarà realizzato con fondi erogati dal Ministero dell’Interno pari a circa 400.000 euro. A darne notizia è lo stesso sindaco Antonello Ciminelli. «Un alto importante tassello – commenta il primo cittadino – da cui passa la riqualificazione del nostro paese». I lavori prevedono il ripristino della pavimentazione in pietra naturale, sia pedonale che carrabile con conseguente messa in sicurezza per la regimazione delle acque meteoriche.

Il progetto definitivo è stato realizzato dagli ingegneri Ivan Iacobini, Francesco Scirrotta e Federica Milillo. Il Responsabile Unico del Procedimento è l’architetto Rocco Tucci. L’intervento in questione si rende necessario soprattutto per arginare fenomeni erosivi dovuti all’acqua piovana che dalle traverse di via Roma si riversa in gran parte nella scarpata, accentuando fenomeni di dissesto idrogeologico. Il prossimo step dell’iter burocratico è rappresentato dalla procedura di affidamento lavori mediante la piattaforma informatica MePA (Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione).

