Amendolara: tutti negativi tamponi sulla squadra di calcio

Ottime notizie dalla comunità ionico-calabrese. Il Comune, come riferisce lo stesso Sindaco Ciminelli, annuncia che Amendolara resta Covid free

Sono tutti negativi i tamponi processati in questi giorni e riferiti alla squadra di calcio A.C. Amendolara e ad alcuni suoi dirigenti e membri dello staff tecnico. Così come sono risultati negativi altri tamponi effettuati in merito a tracciamenti per contatti con soggetti positivi. Amendolara si conferma comune covid free, così come dal primo giorno dell’emergenza Coronavirus. La notizia è stata comunicata al sindaco, Antonello Ciminelli, dall’Asp di Cosenza.

Il sindaco, dopo qualche giorno di apprensione in seguito alla partita di sabato 3 ottobre dove nel Fuscaldo ha giocato un ragazzo risultato positivo, costringendo alla quarantena e ai tamponi l’A.C. Amendolara, invita i concittadini alla costante osservanza delle normative anti Covid-19 così come stanno facendo dall’inizio della pandemia.

