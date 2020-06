Amendolara: aggiudicato appalto per cimitero. Imminente l’avvio dei lavori

Partirà a breve l’opera di ampliamento del cimitero, per una cifra complessiva di 235.000 euro: fondo comunale implementato dalle quote per l’acquisto dei suoli nella nuova ala nascente del camposanto. Le procedure di appalto dei lavori, curate dal R.u.p. Rocco Tucci, in qualità di responsabile dell’Ufficio Tecnico comunale, hanno visto l’aggiudicazione dei lavori da parte della ditta Sa.Re. Costruzioni srl di Roberto Santalucia, con sede ad Amendolara. I lavori sono stati aggiudicati per un importo di 120.545 euro con un ribasso d’asta di circa 75 mila euro: economie di ribasso, queste, riprogrammabili – assicura il sindaco, Antonello Ciminelli – sempre in un contesto di miglioramento del nuovo lotto cimiteriale, oggetto dell’intervento. Oltre che per coprire le spese amministrative dovute al Comune da parte di quei cittadini che hanno acquistato i suoli.

Al momento i lavori prevedono la realizzazione del 1^ lotto su quattro previsti all’interno del terreno adiacente all’attuale cimitero, acquistato dal Comune per 10.000 euro. Data la natura scoscesa del terreno, l’intera opera si estenderà su quattro gradoni. Il terzo e il quarto gradone saranno realizzati subito, nel 1^ lotto dei lavori per una superficie di circa 4000 mq.

Il progetto, redatto dall’architetto Amelia Affuso di Castrovillari, prevede per il primo lotto circa 400 loculi sistemati in cappelline aperte, alcune con due colonne laterali. L’intera pianta progettUale completa di tutti e quattro i lotti prevede, invece, anche l’inceneritore, il giardino delle rimembranze, parcheggi, servizi igienici.

Soddisfatti di questo ulteriore passo in avanti verso la realizzazione dell’opera, il sindaco Antonello Ciminelli e il vice sindaco Pasquale Aprile che hanno seguito costantemente sia l’iter per l’assegnazione dei suoli che quello progettuale.

