Altro che addio, Zuccatelli rilancia: «Sto scendendo in Calabria e non ho intenzione di rinunciare all’incarico»

Giuseppe Zuccatelli è stato intervistato dal giornale online Cosenza Channel: «Sono negativo al Covid e aspetto l’ufficialità dal Governo»

Giuseppe Zuccatelli non ci sta ed è pronto a prendere il suo posto come Commissario ad acta della Sanità calabrese. A rilanciare la notizia i colleghi di Cosenza Channel che, sentendo telefonicamente il successore di Cotticelli, hanno avuto dallo stesso manager emiliano: «Sono negativo al Covid, mi sento bene e in questo momento sto tornando in Calabria. Non ho intenzione di rinunciare all’incarico. Aspetto che in Gazzetta Ufficiale venga pubblicato il decreto e poi prenderò servizio. Io continuo comunque a essere commissario straordinario del Pugliese Ciaccio e del Mater Domini».

