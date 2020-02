Altra beffa in arrivo: niente distretto di polizia per Corigliano-Rossano. E la politica?

L’allarme lanciato dal sindacato di polizia “Libertà e Sicurezza” che chiama in causa le istituzioni e i rappresentanti politici: «Cambiare subito la bozza del decreto»

Il commissariato di Polizia di Stato di Corigliano-Rossano non sarà elevato a distretto. L’atteso piano di potenziamento, annunciato nei mesi scorsi dalle forze politiche parlamentari del territorio, non si è concretizzato. Almeno stando alla bozza del decreto ministeriale sulla “riporganizzazione dei posti di funzione di Dirigente superiore e di primo Dirigente”.

A farlo sapere, proprio a poche ore dalla visita del capo di Governo in Calabria che ha annunciato nuovi investimenti per il sud, sono i vertici regionali e nazionali del sindacato di polizia “Libertà e Sicurezza”.

LeS ha evidenziato quello che si palesa come l’ennesimo scippo ai danni di questa città e di questo territorio che si trovano nel pieno di una faida di ‘ndrangheta, che sono a corto di personale di pubblica sicurezza, che sono senza la presenza di un presidio di giustizia. In poche parole siamo stati ancora una volta mortificati da una classe politica che, evidentemente, non riesce a rappresentarci a dovere.

«Dalla lettura della bozza ministeriale – si legge nella nota a firma del segretario generale provinciale, Renato Guaglianone, del componente del direttivo nazionale, Quintino De Luca, e del segretario generale di LeS Giovanni Iacoi – si è avuto modo di riscontrare, senza comprenderne il ragionamento, la mancata elevazione del Commissariato di Polizia di Stato di Corigliano-Rossano a rango di Primo Dirigente (e quindi a Distretto di Polizia), con ciò paragonandolo, ancora una volta, al Commissariato di Castrovillari e Paola».

«È appena il caso di ricordare – aggiungono – che la città di Corigliano-Rossano, per effetto dell’unificazione dei due Comuni, è diventata la terza città più grande della Calabria ovvero più grande di Cosenza, Crotone e Vibo Valentia. Nemmeno può dirsi che il territorio è immune da una delle criminalità italiane più spietate – spiegano – quale è la ‘ndrangheta».

E i dati del lavoro svolto dalle forze di polizia nel territorio della Sibaritide parlerebbero chiaro. Infatti, nell’ultimo periodo il commissariato cittadino ha intensificato le proprie attività investigative effettuando circa 100 arresti nel 2019 (quando negli anni precedenti gli arresti si attestavano ad appena 5/10 annui). «È facile, inoltre, comprendere – precisano – come le attività del Commissariato di Corigliano-Rossano per effetto, appunto, dell’unificazione si siano quintuplicate sotto ogni punto di vista… Si pensi all’Ordine Pubblico, al Controllo del Territorio, alle attività infoinvestigativa della Digos, alle indagini di polizia giudiziaria, movimentazione di stranieri, e tanto altro ancora».

In sostanza il carico di lavoro dei poliziotti è aumentato a dismisura ed il personale è rimasto pressoché invariato, talvolta giungendo inevitabilmente a dover sopprimere finanche la volante. Ed ecco che si è costretti a lasciare senza poliziotti un territorio ostile e complesso.

Pur essendo la città di Corigliano-Rossano più grande della città di Cosenza, quest’ultima può vantare su circa 400 poliziotti contro circa un decimo attualmente in servizio a Corigliano-Rossano. «Nella stessa bozza – evidenziano ancora dal sindacato di polizia – che in tutta la Calabria saranno considerati Distretto, ovvero a primo dirigente, i Commissariati di Lamezia Terme, Gioia Tauro e Siderno, e non anche Corigliano-Rossano che non ha nulla in meno rispetto alle altre città, sia in termini di presenza di spietati appartenenti alla ‘ndrangheta che di intensità di popolazione/territorio».

È così che LeS chiede alle autorità istituzionali e politiche di «voler rivalutare, nella riunione del prossimo 18 febbraio, la propria posizione procedendo all’elevazione del Commissariato di P.S. di Corigliano-Rossano a Primo Dirigente. Ai Parlamentari espressione del territorio di Corigliano-Rossano, in qualità di componenti della “maggioranza di governo”, si chiede un intervento immediato a tutela dell’interesse dei cittadini del luogo ad ottenere il giusto riconoscimento in termini di sicurezza. Al Sindaco della città di Corigliano-Rossano si chiede di voler far conoscere pubblicamente quale sia il proprio pensiero e quali iniziative intenderà adottare rispetto alle esigenze dei cittadini di ottenere un presidio di Polizia adatto alla complessità del territorio».

Intanto i poliziotti si preparano alla mobilitazione: proprio per il prossimo 18 febbraio è convocata una manifestazione pubblica alla quale hanno già dato adesione 4mila partecipanti al fine di ottenere un diritto che spetta al commissariato di Pubblica sicurezza ed alla città di Corigliano-Rossano.

