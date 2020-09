Altomonte: scuola, oggi incontro ad hoc con famiglie

Anno scolastico 2020–2021, ottimizzare gli spazi per garantire il riavvio delle attività didattiche in tutta sicurezza. I risultati delle iniziative che, dallo scorso mese di giugno, hanno visto impegnato l’Esecutivo in un continuo confronto con gli attori sociali, scuola e chiesa in primis, saranno illustrate oggi, mercoledì 2, in un incontro ad hoc rivolto alle famiglie.

È quanto fa sapere l’Amministrazione Comunale sottolineando che questo momento di confronto con i genitori degli studenti è promosso in collaborazione con il dirigente scolastico Rosina Gallicchio. L’incontro si terrà alle ore 18 al teatro Costantino Belluscio.

Il Sindaco Gianpietro Coppola e la Giunta colgono l’occasione per esprimere gratitudine alla squadra del manutentivo per gli interventi di adeguamento delle strutture individuate per facilitare il distanziamento interpersonale.

Il ringraziamento dell’Amministrazione Comunale va anche a Don Francesco Faillace per la disponibilità dimostrata nel percorso di condivisione che ha visto la sinergia tra Comune, Scuola e Chiesa.

