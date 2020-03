Altomonte: il Comune promuove contest creativi per bambini

Al via sulla pagina Facebook ANDRÀ TUTTO BENE ALTOMONTE i contest creativi per i bambini. È già boom di partecipanti. Tra disegni, video clip e manufatti, restare a casa diventa divertente

È quanto fa sapere il Sindaco Gianpietro Coppola invitando le famiglie a far partecipare numerosi i loro piccoli, come stanno già facendo, all’iniziativa promossa dal consigliere comunale delegato al circuito contrade ospitali Maria Piraino, supportata dagli assessori Emilia Romeo ed Elvira Berlingieri.

Scopo dell’iniziativa – spiega il consigliere Maria Piraino – in questa fase di emergenza pandemica, vuole essere quello di affiancare i genitori nella programmazione delle attività quotidiane dei bambini, fortemente penalizzati dalle misure restrittive di questi giorni di emergenza. Uno sforzo e uno stimolo, dunque, per recuperare socialità a distanza, per aumentare la interazione tra i membri della famiglia, un modo per mitigare il disagio di dover restare così a lungo in casa. L’impegno creativo e la solidarietà corrono sulla rete e sui social e anche a distanza si gioca a colpi di colori, immagini e video.

Pasquale con il suo coloratissimo grappolo d’uva è risultato il vincitore della prima settimana, nel corso della quale i piccoli creativi sono stati chiamati a disegnare frutta, ortaggi e verdura. Da non dimenticare la forte realtà rurale di Altomonte, ove tante famiglie vivono nelle popolose contrade, con i bimbi sempre a diretto contatto con la campagna e la natura.

Per la seconda settimana del progetto, gli artisti in erba dovranno realizzare un videoclip, raccontando un aneddoto, un proverbio, una filastrocca, un detto antico. Vincerà anche in questo caso chi otterrà più like entro le ore 12 di sabato 28 marzo.

Il riconoscimento goloso, questo il premio in palio, sarà consegnato direttamente a casa del vincitore grazie alla collaborazione dei commercianti del paese che, a rotazione, stanno offrendo gli omaggi. Una rete di collaborazione e solidarietà per dare un sorriso in più ai bambini, ai tempi del Covid-19.

