Altomonte, il comune distribuisce mascherine alla popolazione: raggiunte già 800 famiglie

La distribuzione continuerà nelle prossime ore anche nelle contrade e intanto l’Amministrazione comunale invita alla collaborazione

Continua la distribuzione delle 4500 mascherine tra i residenti. Sono già state raggiunte oltre 800 famiglie. La distribuzione delle mascherine individuali si terrà ancora per qualche giorno in piazza del Teatro, dalle ore 9,30 alle ore 12,30 e nel pomeriggio dalle ore 16 alle ore 20. Nei giorni successivi la distribuzione di sposterà nelle contrade di campagna. Le persone impossibilitate a venire a ritirare le mascherine saranno raggiunte a casa da personale del Comune.

È quanto fa sapere il Sindaco Giampiero Coppola informando che per l’avvio delle operazioni di consegna delle stesse si è atteso di uniformare la tipologia di mascherine e non creare, quindi, discriminazioni di sorta.

Il Primo Cittadino coglie l’occasione per ribadire sentimenti di gratitudine alla Ecoter Srl di Roma e alla Protezione Civile regionale per la donazione che consentirà al Comune di interessare l’intera comunità. «Sentiamo di rivolgere il nostro ringraziamento anche ai vigili urbani e alle forze dell’ordine, all’Associazione GVAA – Protezione Civica, ai parroci e alle parrocchie, ai volontari, alla Mensa di Mare, ai dipendenti comunali, agli operatori del Centro Sanitario Comunale, alla Guardia Medica, alla Farmacia e a chiunque abbia contribuito a superare le difficoltà del momento. L’invito – aggiunge il Primo Cittadino – è quello di non strumentalizzare sull’emergenza ma a rimboccarsi le mani per una collaborazione fattiva».

