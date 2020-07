Altomonte: Centri estivi, istanze entro martedì 12

Famiglie con bambini e ragazzi dai 3 ai 14 anni, il Comune assegna contributi per la frequentazione dei centri estivi. Le istanze vanno presentate entro martedì 21 luglio. Modulistica e avviso pubblico sono disponibili sul sito istituzionale http://www.comune.altomonte.cs.it/.

Possono presentare domanda le famiglie residenti nel comune al momento della presentazione dell’istanza e per il periodo di frequenza ai centri estivi (ad esclusione degli affidi); con uno o più minori appartenenti nella fascia di età compresa tra i 3 e i 14 anni; in possesso di un’attestazione ISEE (tipologia per minorenni oppure ISEE Corrente) in corso di validità inferiore a 18 mila euro. Non è richiesto l’ISEE per i minorenni portatori d’handicap e per i minorenni in affido.

Può presentare la domanda anche chi al momento non ha L’ISEE compilando la seconda parte della stessa. Il costo si riferisce al contributo che dovranno dare le famiglie, la restante parte sarà coperta dai voucher che verranno dati dall’ente in relazione al valore ISEE .

Se il numero dei partecipanti sarà inferiore ai fondi disponibili i genitori non dovranno pagare alcuna quota,se il numero delle domande sarà elevato le famiglie dovranno contribuire secondo appositi criteri. Con valore ISEE da zero a 6 mila euro il costo sarà pari a zero; da 6001 euro a 9000 il costo sarà di 10 euro; con valore ISEE da 9001 a 12 mila euro il costo sarà di 15 euro; e da 12001 a 15 mila, 20 euro.

Le modalità di assegnazione del contributo privilegeranno prima i minori che siano nella classe di età idonea a frequentare la scuola dell’infanzia o la scuola primaria (3 – 10 anni); e poi la seconda fascia per i minori che siano nella classe di età idonea a frequentare la scuola secondaria di 1° grado (11 – 14 anni). In entrambi i casi, sarà data priorità ai minori portatori di handicap e in affido. si darà priorità ai criteri stabiliti nel bando fino ad esaurimento delle risorse.

L’istanza deve pervenire entro e non oltre martedì 21 con consegna a mano all’ufficio Protocollo dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13; per posta (in questo caso non farà fede la data e orario di spedizione eventualmente risultante del timbro dell’ufficio postale, ma unicamente la data di acquisizione della domanda al protocollo comunale); via pec all’indirizzo comune.altomonte@anutel.it. Per qualsiasi informazione contattare l’Ufficio Servizi Sociali del Comune al recapito telefonico 0981948041, tutti i giorni dalle 9 alle 13.

