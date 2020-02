Altomonte: a casa Barbieri ogni giorno è San Valentino

Si cucina sempre pensando a qualcuno, altrimenti stai solo preparando da mangiare. È forse tra le riflessioni sul cibo, quella che meglio calza con la filosofia di Casa Barbieri, da oltre mezzo secolo modello di accoglienza, di ricerca e promozione dentro e fuori i confini regionali del patrimonio di saperi e sapori Made in Calabria. Prendersi cura della terra che genererà i frutti e gli ortaggi che saranno protagonisti dei piatti della memoria è un atto d’amore che la Famiglia Barbieri continua a rinnovare come impegno e responsabilità quotidiana.

Per chi, come l’Agrichef Enzo insieme alla moglie Patrizia ed ai figli Michele, Laura ed Alessandra hanno reso il matrimonio una vera e propria festa da vivere e da condividere con il terroir, un’esperienza unica ed irripetibile non solo per gli sposi ma per tutti gli invitati e per la stessa location e città, ogni giorno di fatto è San Valentino. Perché l’Amore si festeggia ogni giorno. Perché l’identità emoziona ed il sorriso accoglie. Sempre. Anche a San Valentino.

Ed il rispetto della tradizione e del ciclo delle stagioni anche per la Festa clou degli innamorati resta la chiave di lettura dalla Famiglia Barbieri per emozionare l’ospite a tavola. Dall’aperitivo di benvenuto con bollicine e sfiziosità per la cena agli assaggi di mare per antipasto e gnocchetti acqua e farina alla cernia, gamberi, rucola, radicchio e pomodorini di collina. Dal trancio di cernia in crosta di patate per secondo al gamberone gratin e scrigno di baccalà e patate della Sila con cipolla caramellata e crudità di balsamico. La nota dolce del dessert è la coppa mascarpone e frutti di bosco. Ed il vino bianco, rigorosamente calabrese.

A questo si aggiunge il valore aggiunto della magia della Città d’arte di Altomonte sulla quale gli orti ed il Ristorante-Hotel si abbracciano e che faranno da sfondo anche e soprattutto per l’appuntamento di venerdì 14 febbraio, dedicato al Santo degli Innamorati ai quali la Famiglia Barbieri donerà un cadeau.

