Venerdì 14 ad Altomonte arrivano i Ditelo Voi

Alla vigilia di Ferragosto, venerdì 14, all’anfiteatro di Altomonte arrivano I ditelo voi, il trio comico napoletano, tra i protagonisti di Made in Sud, il programma televisivo comico di Rai2. Risate esilaranti anche per martedì 18, con lo show dei due cabarettisti Paolo Caiazzo e Salvatore Federico che porteranno in scena Azz e Caiazz – quelle pizze diventano 2. – Gli spettacoli non sono gestiti dal Comune. I posti del teatro per le misure di prevenzione sono ridotti a 450 rispetto agli originari 1000. I residenti avranno una riduzione sul costo del biglietto di ingresso. È quanto fa sapere l’assessore al turismo Mario Pancaro informando con il Sindaco Giampietro Coppola che in attesa di conoscere l’esito del bando regionale Grandi Eventi, al quale l’Ente ha partecipato, l’Amministrazione Comunale ha inteso garantire questi appuntamenti investendo fondi di bilancio e grazie al contributo di privati ed associazioni, ai quali va il ringraziamento.

L’impegno dell’Amministrazione Comunale – dichiara il Primo Cittadino – è quello di garantire iniziative che possano contribuire a risollevare l’economia locale e allo stesso tempo promuovere momenti di intrattenimento per i residenti e per gli ospiti. Il ritardo nello svolgimento del Festival – precisa – è collegato alle incertezze, ai vincoli ed ai divieti derivanti dalle misure anti-covid che hanno avuto come conseguenza la pubblicazione del bando di finanziamento Regionale solo il 16 luglio, con due mesi di ritardo. L’ingresso ai due spettacoli è gratuito per le persone diversamente abili previa comunicazione alle due rivendite (Hotel Barbieri e Antico Bar Sport di Piazza San Francesco).

