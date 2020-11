Altomonte: adeguamento sismico, inizio dei lavori per la sicurezza nelle scuole

Gli interventi antisismici sono già in corso. L’Ente fa sapere del contributo di 70 mila euro da parte del Ministero dell’istruzione

Il comune di Altomonte si attiva per la messa in sicurezza della scuola elementare del centro, i lavori per l’adeguamento sismico, rallentati da alcuni mesi a causa di una controversia legale in via di risoluzione, si aggiunge, ora, l’approvazione del progetto per i lavori di messa a norma dell’impianto antincendio, finanziati per 70 mila euro dal Ministero della Pubblica Istruzione.

È quanto fa sapere il Vicensindaco con delega ai Lavori Pubblici Francesco Provenzale, esprimendo soddisfazione anche a nome del Sindaco Gianpietro Coppola per l’importante risultato raggiunto per la comunità scolastica cittadina che evidenzia l’attenzione dell’Amministrazione Comunale ai temi della sicurezza e della garanzia del diritto allo studio.

Il vicesindaco Francesco Provenzale continua dicendo: «Si integra con una cifra importante l’ampia serie di interventi per la messa in sicurezza di tutti gli edifici scolastici di Altomonte che negli ultimi due anni, ha ricevuto, su istanze presentate dal 2017 ad oggi da Sindaci e Commissario Prefettizio, finanziamenti per tutti e tre i plessi scolastici: Altomonte Centro, Scuola Media Campo Sportivo, Scuola Elementare Morbone-Casello».

«Il progetto delle scuole elementari, in fase di svolgimento – continua – non prevedeva somme per la sicurezza antincendio. Abbiamo individuato un finanziamento ad hoc ed abbiamo presentato il progetto redatto dal nostro Ufficio tecnico ed abbiamo risolto il problema a costo zero per la nostra comunità. A breve saranno avviati i lavori, per oltre 500 mila euro, che riguardano la messa in sicurezza della palestra delle Scuole Medie».

