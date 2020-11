Altomonte: 495 mila euro per riqualificazione del Palazzetto dello Sport

Cultura dello sport, continua l’impegno dell’Amministrazione Coppola. Intanto prosegue l’iter per la richiesta di finanziamento

495 mila euro per la riqualificazione del Palazzetto dello Sport di località Casello, la Giunta Municipale ha approvato in questi giorni il progetto esecutivo dell’opera. Il prossimo step sarà la richiesta del finanziamento alla Presidenza del Consiglio dei Ministri nell’ambito del Bando Fondo Sport e Periferie.

È quanto fa sapere il Vicensindaco con delega ai Lavori Pubblici Francesco Provenzale, sottolineando che questa iniziativa si inserisce nell’ambito dell’impegno che la Giunta Coppola continua a perseguire per garantire alla comunità sempre maggiori opportunità di praticare attività sportiva in impianti riqualificati ed efficienti.

Redatto dal settore tecnico manutentivo comunale il progetto è stato anche inserito nel piano triennale per le opere pubbliche 2020-2022. Sono molto grato – aggiunge Provenzale – agli uffici che hanno predisposto l’elaborato ed al Consigliere delegato allo Sport Giuseppe Capparelli che mi ha supportato costantemente nell’iter procedurale di questi progetti.

La richiesta di finanziamento si aggiunge a quelle già inoltrate l’anno scorso per il finanziamento dell’illuminazione dello Stadio comunale con il posizionamento di torri faro che consentano le attività in notturna ed un ulteriore intervento necessario per il miglioramento del sistema di illuminazione e il rifacimento della pavimentazione dei due campi utilizzati dalla Associazione Tennis Altomonte, società sportiva tra le più note in provincia di Cosenza e che organizza attività agonistiche di livello regionale.

Il progetto relativo al Palazzetto dello Sport prevede la riqualificazione dell’impianto esistente con la sistemazione esterna e la realizzazione di un impianto fotovoltaico con accumulo a pompa di calore, al fine di migliorare l’efficienza energetica e evitare emissioni in atmosfera. L’impianto – della potenza di 20 Kw con un accumulo di 40 Kw – sarà installato sopra il locale spogliatoi.

Le sistemazioni esterne previste in progetto consistono nella realizzazione degli accessi all’impianto sportivo polivalente e della viabilità pedonale e carrabile interna all’area di intervento, nonché dell’illuminazione esterna a led, che permetterà una migliore efficienza della prestazione energetica, con anche l’inserimento di 4 pali smart intelligenti con tecnologia a led, un sistema di videosorveglianza e due colonnine di ricarica veicoli elettrici. Il progetto prevede la realizzazione di muretti di recinzione e della rete per la raccolta delle acque meteoriche.

