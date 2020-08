Alta velocità, da oggi (e fino al 30 agosto) 24 nuove corse per il Sud

Trenitalia ha potenziato i collegamenti verso Campania, Puglia e Calabria. Un Frecciarossa in più da Milano a Reggio in entrambe le direzioni. Fermerà anche a Scalea, Paola, Lamezia Terme, Vibo Pizzo, Rosarno e Villa San Giovanni

Saranno in tutto 36 le Frecce aggiuntive che per l’intero mese di agosto potenzieranno l’offerta ordinaria di Trenitalia con il Sud Italia, verso le principali mete turistiche e balneari di Campania, Calabria e Puglia. Alle 12 corse già annunciate nei giorni scorsi, rende noto Fs, se ne aggiungono altre 24 in vendita da oggi 8 agosto. Nel dettaglio, con gli stessi orari e le stesse fermate di quelli già programmati, si aggiunge il Frecciarossa che da Milano Centrale raggiunge Reggio Calabria nelle giornate del 15, 21, 22, 23, 27, 28, 29 agosto, con viaggio in direzione Nord nei giorni del 16, 22, 23, 24, 28, 29, 30 agosto. In entrambe le direzioni i Frecciarossa fermano anche a Reggio Emilia AV, Bologna, Firenze, Roma, Napoli, Salerno, Agropoli, Vallo della Lucania, Pisciotta-Palinuro, Sapri, Maratea, Scalea, Paola, Lamezia Terme, Vibo Pizzo, Rosarno e Villa San Giovanni.

Analogamente il Frecciargento aggiuntivo in circolazione nel secondo fine settima di agosto sulla rotta tra Roma e Lecce sarà replicato nei giorni 10, 14, 16, 17 e 23 agosto in entrambe le direzioni. I Frecciargento, in entrambe le direzioni, fermano anche a Caserta, Benevento, Foggia, Barletta, Bari, Monopoli, Ostuni e Brindisi.

«Il potenziamento dei collegamenti verso le maggiori mete vacanziere – sottolinea Ferrovie – conferma la forte attenzione da parte del Gruppo FS Italiane a sostegno del turismo, volano dell’economia nazionale e pilastro fondamentale per la ripresa del Paese».

