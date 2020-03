«Con Alonia scompare un grande uomo», il ricordo di Pasqualina Straface

«Un intenso rapporto politico tramutatosi ben presto in una sincera e profonda amicizia, fondata sul rispetto reciproco. Una stretta collaborazione intessuta negli anni, nel solco dei valori del Centrodestra, durante la quale ho avuto modo di conoscere ed ammirare Natale Alonia, la cui prematura scomparsa mi addolora profondamente e per la quale, con commozione, mi unisco al cordoglio dei famigliari».

È quanto dichiara, in una nota, Pasqualina Straface, già sindaco di Corigliano Calabro.

«Di Natale Alonia coltivo un bellissimo ricordo, perché mi è sempre stato vicino in ogni tappa dell’attività politica e amministrativa intrapresa. Ricordo infatti il suo impegno, la sua lealtà, la sua coerenza – dichiara Straface – nel sostenere dapprima, come esponente di spicco di Forza Italia, la mia candidatura a sindaco della città, e poi, una volta eletta, nella sua sensibilità e vicinanza, con consigli frutto dell’esperienza, nell’esclusivo interesse delle istituzioni e della comunità. Ricordo con affetto e stima quanto si sia dato da fare, negli anni, per la crescita del suo partito e del nostro intero schieramento politico, la sua volontà nel sollevare questioni di carattere generale, il suo modo di essere sempre presente umanamente prim’ancora che da un punto di vista squisitamente politico. Per me e per tutti noi, per l’intera nostra comunità politica di riferimento, quella del Centrodestra, nonché per tutta la nostra città, Natale Alonia c’è sempre stato, senza mai tirarsi indietro. Innumerevoli sarebbero le vicende e le “battaglie” condotte insieme da menzionare, e che oggi rivivo con affetto e nostalgia. Con Natale Alonia scompare un grande uomo, lavoratore indefesso, imprenditore illuminato e persona tra le più note e importanti del territorio. La sua figura continuerà ad essere per me e per tutti noi un esempio dal quale attingere».

