Alluvioni Crotone, anche la Basilicata invia volontari della Protezione civile

La Regione guidata da Bardi invia altre 6 squadre per l’emergenza. Il presidente Spirlì: «Straordinario spirito di solidarietà»

«Desidero ringraziare il presidente Vito Bardi per il concreto aiuto fornito dalla Regione Basilicata agli alluvionati di Crotone». Lo afferma il presidente facente funzioni della Regione Calabria,Nino Spirlì. Il dipartimento regionale della Protezione civile della Basilicata ha disposto l’invio di sei squadre, per un totale di 25 volontari per rischio idrico.

«L’aiuto della Basilicata – conclude Spirlì – segue quello di Campania e Puglia e dimostra uno straordinario spirito di solidarietà tra regioni che va sottolineato e apprezzato».