Allarme Meteo: secondo gli esperti in arrivo un ciclone sullo Jonio calabrese

Un ciclone tropicale sta giungendo dalla Tunisia e arriverà nella costa ionica della Calabria, portando con sé pioggia e forti venti. A darne notizia è ilmeteo.it e, come riporta il Corriere della Calabria, questo tipo di fenomeni non ha nulla da invidiare ai classici uragani che sferzano il settore tropicale dell’Atlantico, il Pacifico e l’Oceano Indiano.

La caratteristica essenziale è il “cuore caldo” (warm core in termine tecnico), ben presente soprattutto nei bassi strati, con temperature di oltre i +2 C +3 C (se non pure di più) rispetto all’ambiente circostante. Il team del sito ilMeteo.it avverte che dal pomeriggio/sera di mercoledì le piogge cominceranno ad interessare la Sicilia ionica e la Calabria.

Le precipitazioni diventeranno via via più intense nel corso della notte con temporali forti e possibili nubifragi sul reggino. Il maltempo abbandonerà le due regioni nel corso del pomeriggio di giovedì. Sul resto d’Italia il tempo sarà piuttosto soleggiato e caldo, soltanto le Alpi orientali e l’Appennino centrale saranno interessati, nel pomeriggio, da qualche temporale.

Mercoledì 16, al Sud: peggiora in Sicilia e Calabria con piogge via via più diffuse. Giovedì 17, al Sud: ultime forti piogge su messinese e reggino tirrenici. Venerdì 18, al Sud: nubi sparse. Nel weekend il tempo comincerà a peggiorare sulle Alpi occidentali, saràsoleggiato altrove.

Commenta

commenti