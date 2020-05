Al Sud la mortalità totale (compreso il Covid 19) è calata dell’1.8%

L’Istat ci propone un’interessante studio sulla media decessi del mese di marzo. Roma ha avuto -9.4% morti rispetto il quinquennio precedente

di Josef Platarota

Sono dati che fanno riflettere quelli diffusi dall’Istat e che ci offrono un’Italia spaccata in due. L’Istituto nazionale di statistica ha calcolato la variazione media dei decessi del 2020 (riferimento 20 febbraio – 31 marzo) rispetto al quinquennio precedente. Se in 36 province del Nord il dato è raddoppiato, in buona parte del sud la mortalità è calata dell’1.8%. Come riporta Repubblica, la grande maggioranza dei decessi si registra nelle province definite a diffusione alta (89%), laddove è dell’8% nelle aree a diffusione media e del 3% in quelle a diffusione bassa. Prendendo in esempio la Calabria, la mortalità nella Provincia di Cosenza è aumentata dell’1%, a Crotone del 2.4%, a Reggio Calabria dello 0.3%; Vibo Valentia e Catanzaro, invece, chiudono con un -7.2% e un -5%. Interessante, infine, è il dato fatto registrare dalla Basilicata con il -5 di Potenza e il -11.3 di Matera.

