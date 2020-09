Allarme bomba a Crotone

Zainetto abbandonato nelle vicinanze del comune di Crotone

Paura in pieno centro a Crotone, in piazza della Resistenza, per un allarme bomba nella zona antistante il palazzo comunale cittadino, proprio all’indomani delle elezioni amministrative. In particolare, a far scattare l’allarme è uno zainetto abbandonato nelle vicinanze del comune su cui sono in corso le verifiche delle forze dell’ordine. Vigili del Fuoco, Polizia, Guardia di Finanza e Vigili Urbani sono al lavoro per accertarsi della situazione. Ad una prima verifica, pare che nello zainetto sia presente una tanica di benzina. Seguiranno aggiornamenti.

AGGIORNAMENTO DELLE 18:33 Pare sia rientrato l’allarme bomba dopo il fermo del presunto responsabile dell’abbandono dello zainetto. Avrebbe dichiarato che all’interno della borsa fosse presente del nitrato d’ammonio e dei petardi, materiale che poteva esplodere solo se innescato da una fiamma.

AGGIORNAMENTO DELLE 18:46 E’ stato confermato dal Vigile del Fuoco responsabile delle operazioni di intervento che nello zaino erano presenti numerosi raudi (petardi) di diverse dimensioni imbevuti di benzina. Non era presente auto innesco, quindi il materiale sarebbe esploso qualora fosse stato esposto a fonte di calore.

