Il sottosegretario allo Sviluppo economico Alessia Morani ha parole di encomio verso il candidato presidente della regione Calabria

Queste le parole usate dal sottosegretario allo Sviluppo economico Alessia Morani intervenuta ieri sera a Castrovillari per descrivere il «grande investimento per il futuro» che il Pd sta facendo in Calabria attorno al candidato del centrosinistra alla Presidenza della Regione. «Stiamo scommettendo su una nuova generazione – ha detto Morani – che ha bisogno di essere accompagnata da chi ha una grande esperienza, ha dato lavoro e creato sviluppo e ora può rappresentare la svolta per la Regione». Al partecipatissimo incontro pubblico tenutosi nella città del Pollino hanno preso parte, introdotti dal sindaco Mimmo Lo Polito, anche i candidati al Consiglio regionale Maria Saladino (Pd) e Vincenzo Tamburi (“Io resto in Calabria”).

Molto applaudito l’intervento di Callipo: «Mi rimproverano di non essere un politico – ha detto – ma per governare la Calabria ci vuole uno pratico che sappia prendere il toro per le corna. Ho bisogno della vostra presenza e vicinanza – ha aggiunto Callipo rivolgendosi al sottosegretario Morani – non solo ora ma soprattutto dopo che avremo vinto le elezioni. Noi abbiamo grandi potenzialità ma abbiamo bisogno di una rivoluzione. Assessori e consiglieri regionali ricevono lo stipendio solo perché i calabresi hanno dato loro fiducia votandoli, ma finora non hanno capito che devono essere al servizio dei cittadini. Io sono libero, i partiti che mi sostengono non mi impongono nulla e non ho “compari” da sistemare. Voglio solo ridare voce, libertà e dignità ai calabresi».

Commenta

commenti