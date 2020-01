Alessia Morani in visita nella Sibaritide e nel Pollino

Zagarese: “Un onore e un piacere mostrare al sottosegretario la nostra Calabria”

“Oggi è stata una bella giornata, ricca di incontri e spunti, con Aldo Zagarese, ho avuto modo di conoscere molte delle realtà produttive di questo territorio, di alcune eccellenze della Calabria tutta, abbiamo avuto modo di parlare con loro di recepirne le richieste, ci hanno elencato le loro grandi opportunità e anche le difficoltà, ci siamo presi l’impegno di provare a risolverli e abbiamo deciso di tornare, Aldo Zagarese da consigliere regionale e io da sottosegretario”. Con queste parole, nel pomeriggio di ieri, venerdì i7, Alessia Morani, sottosegretario al Ministero dello Sviluppo Economico, ha commentato la visita nella zona della Sibaritide accompagnata dal candidato nella lista del Pd alle elezioni regionali del 27 gennaio prossimo nella lista del Pd, con Pippo Callipo presidente, Aldo Zagarese, prima di continuare la sua visita in Calabria a sostegno del centro sinistra, vista conclusasi a Castrovillari.

“Il Pd nazionale ha investito molto nella candidatura di Aldo Zagarese, un giovane avvocato che porta la sua esperienza e anche la sua competenza politica e amministrativa mettendola a servizio della sua comunità. La Calabria ha bisogno di grande discontinuità con quanto successo anche nel passato recente – ha continuato il sottosegretario Morani – mi auguro che questo sforzo di rinnovamento che il PD sta facendo sia premiato dagli elettori della Calabria, che hanno bisogno di un modo di amministrare diverso e nuovo che sappia rispondere alle esigenze dei cittadini”.

“I territori per conoscerli bisogna viverli, giorno dopo giorno. Abitarli, farli propri, sentirsi un tutt’uno con la loro storia, non passarci accanto una volta ogni cinque anni per un’oretta scarsa – ribatte Zagarese – l’ottica da cui stiamo vivendo la mia campagna elettorale è questa: affrontare temi che conosco, parlare di ciò che vivo se non sempre in prima persona quantomeno per esperienza diretta di persone a me vicine, andare dove sono già stato, dove vivo, dove lavoro. Dove ho scelto di vivere e lavorare. Una campagna elettorale in casa mia, nostra. Da Roseto Capo Spulico a Cariati, passando per i piccoli comuni montani, i centri che si sentono abbandonati i luoghi che passate le elezioni nessuno ricorda più. Ogni cinque anni, però, all’improvviso tornano di moda, sotto i riflettori, attenzionati a destra e a manca dal Tirreno alla Presila. Arrivano tutti. Noi qui, invece, ci siamo da sempre e così continueremo a fare”.

Zagarese ha concluso la giornata a Mirto, ad un partecipato incontro nelle sale della delegazione comunale che lo hanno visto protagonista con Giovanni Alvaro, segretario del PD di Mirto Crosia, Domenico Beraldi, vicesegretario del PD di Mirto Crosia, Giovanni De Vico, capogruppo in consiglio comunale de La città libera che vogliamo e Natalino Loria, consigliere comunale del PD. Un incontro da cui è venuta fuori la precisa volontà di votare un candidato del territorio. “Mentre qualcuno grida slogan populisti da palchi, noi siamo qui per parlare di emergenze concrete, fatti, proposte e programmi”

Domenica ci aspetta una giornata intensa. I prossimi programmi elettorali

Domenica 19, Caloveto ore 17 sala Polifunzionale

Domenica 19, Cropalati ore 18 Teatro comunale presso scuola media

Domenica 19, Longobucco ore 19.30 sala consiliare

