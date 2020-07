Alessia Alboresi: «Cultura si conferma punto fermo della nostra visione politica»

Da Cinema al teatro, passando per musica. Sono tanti gli eventi dell’Estate di Corigliano Rossano e rivendicate dal Consigliere comunale di maggioranza Alessia Alboresi: «Questi ed altri eventi, in fieri, in attesa che i dpcm chiariscano e definiscano le regole del nostro stare insieme in questa estate Covid. Perché forse i vari avvoltoi che in queste ore si stanno scatenando in un ciarlare chiassoso e molesto si sono dimenticati del virus, e di quello che ha implicato. E sta implicando. In termini di organizzazione e gestione. Io non me lo sono dimenticata».

La stessa esponente di maggioranza continua: «Come potrei, del resto. In qualità di “consigliera covid”, come migliaia di altre persone, porto ancora sulle spalle i segni della malattia, in termini di problemi clinici (pochi, per fortuna) e psicologici, un senso di insicurezza e paura costante al quale ho reagito lavorando a capofitto con gli assessori di riferimento la commissione che mi onoro di presiedere. L’obiettivo è stato quello di organizzare un cartellone estivo in rispetto delle regole covid e della qualità culturale che sottende la nostra idea di Città e comunità. Radici ben piantate nella nostra ricchissima storia, sguardo dritto e alto sul mondo».

Infine, conclude: «Capisco il disagio per i ritardi nella manutenzione delle spiagge e del verde pubblico, ma sono certa che la maggioranza dei miei concittadini capisce il momento. Respingo al mittente gli attacchi di chi ha rappresentato familismo e vuoto politico degli ultimi anni. Mostrando pochezza allora così come adesso. Il duplice momento epocale che stiamo vivendo – “costruire” una Città nel bel mezzo di una pandemia – meriterebbe più rispetto da parte di tutti».

