Alessandra Capalbo (Civico e Popolare): «La Zangaro lascia Stasi in balia dei randagi»

La Coordinatrice: «Chi dovrebbe amministrare la Città, inizia rendersi conto della propria inadeguatezza politica e rinuncia alle deleghe»

Nuovo affondo di Civico e Popolare nei confronti della Giunta capitanata da Flavio Stasi. Alessandra Capalbo, Coordinatrice cittadina del Movimento, ricorda come, nel mentre si costituiva la commissione che si occuperà di redigere il primo Statuto di Corigliano Rossano, il consigliere di maggioranza, Liliana Zangaro, abbia preferito comunicare su Facebook la decisione di rinunciare alla delega al randagismo.

«Una presa di coscienza, questa, che mostra le crepe che crescono nella la maggioranza; in netta antitesi con quella solidità affannosamente sbandierata dalla stessa Zangaro durante un suo intervento, e comunicata, solo agli utenti fb, in pieno consiglio comunale!»

Secondo la Capalbo continuano le contraddizioni di questa maggioranza. La coordinatrice di Civico e Popolare ricorda come il consigliere riveste anche l’importante incarico di Presidente della commissione ambiente un tema «che è uno dei più delicati e meriterebbe una attenta e adeguata trattazione, considerando che da mesi la città è ritornata in uno stato di emergenza, con strade invase da mucchi di rifiuti o inondate da percolati maleodoranti; uno spettacolo al quale il sindaco Stasi aveva garantito non avremmo più assistito!».

Da qui l’invito al Sindaco « a delucidare i cittadini su queste frizioni della maggioranza, evitando che lo stesso e i suoi usino, ancora, i social, sostituendoli ai canali e al protocollo istituzionali. Ci appelliamo, quindi, al senso di responsabilità e rispetto verso le istituzioni. O dobbiamo pensare che il “rispetto per le istituzioni” sia solo un bel concetto da sfoggiare per difendersi dai puntuali attacchi dell’opposizione, con interventi squisitamente vacui e sempre denigratori?».

