Aldo Abenante è il nuovo campione regionale di corsa su strada

Nonostante il lungo infortunio è risalito in sella è si è aggiudicato il torneo regionale. La premiazione a Reggio Calabria

Animo da passista e gambe da cronoman. È il giovane di Corigliano-Rossano, Aldo Abenante il nuovo campione regionale di corsa su strada. Il passista rossanese ha sbaragliato tutta l’accesa concorrenza della categoria elite a termine del torneo calabrese promosso ed organizzato dall’Unione italiana sport per tutti, con il patrocinio del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali e dal Coni. La cerimonia del podio è stata celebrata nei giorni scorsi a Reggio Calabria e ad incoronare il ciclista, originario del centro storico di Rossano e con la passione per la musica e per lo scoutismo, c’erano le massime cariche della Uisp Calabria.

I propositi per il nuovo anno? Su tutti c’è quello di migliorare i risultati del 2019, considerato che la vittoria del torneo, Aldo Abenante, l’ha conquistata dopo un lungo infortunio che lo ha tenuto fuori dall’attività agonistica per diversi mesi. Nonostante tutto è ritornato in sella e ha dato il meglio di sé portando a casa una vittoria meritatissima che si è articolata in sei gare tenutesi su tutto il territorio calabrese.

Commenta

commenti