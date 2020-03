Alberi già in fiore: ecco perché non è una bella notizia

Sono molte le foto in giro su Internet di alberi da frutto in fiore. Dal mandorlo alle ciliegio, in tanti immortalano questo spettacolo della natura. Ma non è per nulla una bella notizia. Infatti secondo i dati forniti da Isac Cnr. Le alte temperature delle ultime settimane hanno portato le api ad uscire dal milione e mezzo di alveari presenti in tutta Italia. Nulla di strano se non fosse che un ritorno repentino ed improvviso del freddo può gelare i fiori e uccidere le api. La stessa Coldiretti è scesa in campo e ha voluto lanciare l’allarme: «il caldo ha fatto sì che questi preziosi insetti hanno subito ricominciato il loro lavoro di imbottitura e impollinazione. Farle morire – sottolineando il pericolo – dopo una delle peggiori annate per la produzione di miele in Italia sarebbe un danno colossale». Ma a preoccupare è anche un dato di fatto oggettivo: se le api muoiono il ciclo della natura – che nell’impollinazione ha un ruolo tutt’altro che marginale – collasserebbe, e con esso tutto noi.

