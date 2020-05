Agrippino e Pontelli rimangono sulle ciminiere. Ancora nessuna soluzione

Guido (Cgil): «Il tavolo di trattativa rallentato dall’emergenza covid. Dobbiamo fare presto»

Davide Agrippino e Carmine Pontelli trascorreranno la notte a 110 metri all’ultimo piano del grande quadricamino della centrale turbogas di contrada Cutura-Sant’Irene. Per loro e per la loro vertenza lavorativa non ci sono risvolti. Le posizioni non si muovono e anche i tavoli per discutere della vertenza, causa l’emergenza coronavirus, sono lenti.

«Nonostante la disponibilità dell’assessore al lavoro del comune di Corigliano-Rossano, Tatiana Novello, – fa sapere il segretario territorio della Cgil, Giuseppe Guido – a poco è servita la riunione con Enel rappresentata dalla dirigente Rossella Sirianni. Enel – aggiunge – pur mostrando la volontà di risolvere la vicenda nel medio periodo aveva dato disponibilità per un incontro risolutore per martedì prossimo». Se questi sono i tempi si prospettano tempi di protesta durissimi per i due manifestanti.

«Un’attesa così lunga – dice Guido – è stata rigettata perché, nonostante il covid, è davvero inspiegabile dal punto di vista sociale. Si sta lavorando ad una video riunione nelle prossime ore» ma ancora non si ha conferma. «Abbiamo più volte chiesto ad Enel – precisa ancora il sindacalista – di farsi carico di una soluzione veloce della vicenda sia per questioni di sicurezza ed anche perché, nonostante le attività di sola messa in sicurezza in corso, i due lavoratori meritano che si onorino gli impegni con una assunzione a tempo indeterminato che sarebbe comunque legata al cantiere della centrale».

«Abbiamo apprezzato impegno della Amministrazione cittadina rappresentata dall’assessore Novello – conclude Guido – volto a costruire futuro incontro che guardi alla costruzione di un effettivo cronoprogramma delle attività che tenga conto anche delle tempistiche contrattuali dei lavoratori storici dell’indotto. Ciò per evitare una volta per tutte il ripetersi di manifestazioni di protesta eclatanti grazie alla garanzia di diritti e lavoro»

