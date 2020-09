Buone notizie dal comune della Sila greca: tutti negativi i tamponi effettuati sui familiari e congiunti del caso risultato positivo legato ad un focolaio di Corigliano-Rossano. A comunicarlo è stato il sindaco sulla pagina facebook del Comune.

In via precauzionale, poiché il soggetto positivo non si è ancora negativizzato, verrà monitorata la situazione nei prossimi giorni con ulteriori tamponi.