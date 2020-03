Aeroporto di Sibari: vietato parlarne? Non accettiamo bavagli

Il nostro articolo sullo scalo di Sibari ha fatto “scaldare gli animi” del Comitato Magna Graecia

Eccomi qua, l’articolo sull’aeroporto di Sibari (leggi Aeroporto di Sibari: opera spot o strumento utile alla mobilità ionica?), che tanto ha fatto infuriare il Comitato Magna Graecia, l’ho scritto io! Ma detto questo, l’avrebbe potuto scrivere chiunque altro dei bravi e validi colleghi della redazione dell’Eco dello Jonio. Il risultato non cambia: perché la nostra storia personale e professionale non ci annovera affatto tra quei “conosciuti emissari al soldo della politica deviata dei capoluoghi storici del posto”. Anzi – ribadisco – la nostra, la mia storia personale e professionale dice tutt’altro. Sfido chiunque a dire il contrario.

Me la prendo sul personale? Certo che no. Anche se quello del Comitato Magna Graecia lo ritengo un commento legittimo ma allo stesso tempo fuori luogo. È un fallo di reazione (da cartellino rosso) ad un articolo di giornale apparso appena stamattina sulla nostra testata dopo che da tempo non si parlava più del sognato, agognato/odiato scalo aereo della piana.

Così come, in tutta sincerità, non capisco nemmeno questa indicazione perentoria, quasi da editto dittatoriale, a dover parlare di alcuni argomenti piuttosto che di altri. Noi parliamo di tutto. Dell’emergenza Coronavirus, con aggiornamenti quotidiani e costanti, per finire anche a quelle che sono le proposte per la mobilità dello Jonio: come potrebbe essere, appunto, l’aeroporto della Sibaritide. Dove sta lo scandalo?

Perché degli aerei sulla colonia sibarita non ne dovremmo parlare? Tanto più che questo oggi è un argomento che sta ritornando attuale nel dibattito sociale delle popolazioni dell’alto jonio cosentino? Non ce lo siamo inventati. E se abbiamo scritto è solo perché percepiamo questo fermento: condividendo o meno l’idea, questo non importa. Piaccia o non piaccia al comitato Magna Graecia, di questo argomento se n’è ritornato a discutere. E non abbiamo alcuna autorità per mettere il bavaglio, la museruola o – ancor peggio – la censura solo per non fare torto ad un progetto, quello della grande provincia ionica Corigliano-Rossano-Crotone, che non è detto sia la migliore idea mai partorita.

Abbiamo dato la notizia, come deve fare ogni buon giornale. Dove si legge la malizia? A maggior ragione, se poi, tra chi ha condiviso l’articolo sull’aeroporto di Sibari – che invito tutti a leggere per sapere cosa emerge di così scandaloso e sibillinamente subordinato alle logiche dei capoluoghi storici – ci sono tantissimi sostenitori dello stesso Comitato Magna Graecia. È o no una contraddizione in termini?

Nell’articolo è stato per caso detto che l’aeroporto di Crotone non può convivere con quello di Sibari? Non ci sembra. E anche se fosse stato scritto perché non avremmo potuto farlo? Perché questo cerotto?

La vera boutade, se proprio vogliamo dirla tutta, è quest’aria di sfrontata supponenza a voler dettare non solo la linea editoriale di un giornale, contestandone la sua libertà, quanto a voler dirottare l’opinione pubblica su un’unica e sola idea. Questo è davvero assurdo!

L’Eco dello Jonio non ha assunto alcuna posizione nel merito delle questioni proposte dal comitato MG, anzi, gli ha sempre garantito ampio spazio sulle proprie pagine. E non permettiamo a nessuno che si possa arbitrariamente mettere la nostra testata in mezzo alle elucubrazioni mentali di qualcuno.

Marco Lefosse

