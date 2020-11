«Adesso basta, siamo in guerra. Bisogna chiudere tutte le scuole calabresi»

Chiusura delle scuole: il leader del Movimento Diritti Civili, Franco Corbelli, insiste nella scelta dopo aver sentito ieri sera al telefono il presidente facente funzioni della Regione

«Spirlì è pronto, se necessario, a intervenire direttamente con una sua ordinanza. Adesso basta! Siamo in guerra! Chiudete subito tutte le scuole in ogni comune! Ora lo chiedono anche le Asp provinciali e il presidente della Provincia di Cosenza, Franco Iacucci. La situazione, come dimostrano i quotidiani bollettini di guerra con i nuovi positivi e le immagini strazianti che arrivano dai pronti soccorsi degli ospedali, purtroppo si sta facendo drammatica. Non bisogna perdere la calma, né creare alcun allarmismo, ma è irresponsabile e colpevole perdere altro tempo. La chiusura delle scuole è oggi una assoluta priorità. I sindaci hanno iniziato a muoversi autonomamente. Il Presidente Spirlì è d’accordo con i primi cittadini. Mi ha detto che in ogni comune anche se c’è un solo caso, legato al mondo scolastico, vanno subito chiuse le scuole, da parte dei sindaci. Il Governatore f.f. mi ha informato che è anche pronto, se necessario, a intervenire con una sua ordinanza di chiusura immediata di tutte le scuole già a partire dai prossimi giorni, afferma Corbelli. Bisogna prendere atto che è una guerra! Per questo vanno subito chiuse tutte le scuole! I sindaci facciano subito un’ordinanza in ogni comune, così come hanno iniziato a fare i primi cittadini delle maggiori città capoluogo e di piccoli e grandi centri», dichiara Corbelli che ha reso noto di aver parlato ieri sera con il presidente facente funzioni della Regione, Spirlì «che mi ha chiamato – fa sapere – mentre era insieme all’amico consigliere regionale Pietro Molinaro, e di aver registrato la sua totale condivisione per questa giusta e importante battaglia, a salvaguardia della salute dei bambini, dei loro maestri e di tutti gli operatori del mondo della scuola».

