Addio a Mina Larocca: la rossanese che era direttore generale dell’ANICA

L’Associazione Nazionale Industrie Cinematografiche Audiovisive Multimediali saluta per l’ultima volta la rossanese Mina Larocca

La rossanese Mina Larocca non ce l’ha fatta. Dopo aver combattuto contro una violenta malattia il direttore generale dell’ANICA (Associazione Nazionale Industrie Cinematografiche Audiovisive Multimediali) è venuta a mancare domenica 22 novembre. Chi la conosceva la ricorda come una donna eccezionale ed integra. A salutarla il presidente dell’Anica ed ex Sindaco di Roma, Francesco Rutelli: «La morte così prematura di Mina Larocca ha inflitto a tutti noi – non solo al suo giovane figlio e ai suoi cari – un dolore dirompente. La nostra Direttore Generale è stata una grande donna, piena di passione, determinazione ed energia, sino agli ultimi istanti della sua vita. Ha lottato con tutte le forze contro un male crudelissimo. Questo però non le ha impedito di continuare a supportare ANICA con coraggio e visione. Ci impegneremo per rendere onore a Mina continuando il suo lavoro, anche se nessuno potrà svolgerlo con la sensibilità e la fermezza che ne hanno caratterizzato la troppo breve vita».

