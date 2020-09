Ad Altomonte evento dedicato alle auto elettriche

Sabato 12 e domenica 13 piloti e scuderie da tutta Italia

E’ in programma per sabato 12 e domenica 13 settembre Minislalom – Città di Altomonte, la due giorni dedicata ai motori e alle auto d’epoca che radunerà piloti e appassionati da tutto il sud Italia in città. Durante la conferenza stampa di presentazione dell’evento, il sindaco Gianpietro Coppola ha aperto alla possibilità di ospitare nel territorio di Altomonte un evento sportivo automobilistico dedicato alle auto elettriche, futuro della mobilità sostenibile ed in linea con l’impegno nella tutela dell’ambiente, temi cari all’Amministrazione Comunale. All’incontro con gli operatori dell’informazione insieme al Sindaco sono intervenuti il consigliere comunale delegato allo sport Giuseppe Capparelli che ha sottolineato la valenza dell’evento particolarmente vicino ai giovani ed il Presidente dell’ASA Castrovillari Massimo Minasi, promotore dell’evento patrocinato dall’Amministrazione Comunale e dall’ACI – Automobile Club Italia di Cosenza. Ringraziando l’associazione Asa Castrovillari per aver scelto Altomonte per la terza edizione dell’evento, il Primo Cittadino ha colto l’occasione per sottolineare che, iniziative come queste, rappresentano un’opportunità per la promozione del patrimonio identitario e culturale della città.

L’edizione 2020 del Minislalom, per la prima volta ospitato nella Città di Altomonte è dedicato alla memoria di Vittorio Minasi, padre del Presidente dell’Asa Castrovillari e fondatore dello stesso sodalizio; e a Mario Verta altomontese prematuramente scomparso che ha trasmesso la passione per l’automobilismo al figlio Ottaviano, socio del sodalizio. Il programma prevede, dalle ore 14 alle ore 19 di sabato 13 le verifiche sportive e tecniche al Palazzetto dello Sport. Domenica 13 la ricognizione del percorso inizierà alle ore 10 e a seguire il raduno delle auto storiche. La 1° manche partirà alle ore 11. La premiazione si terrà alle ore 16 al Palazzetto dello Sport.

