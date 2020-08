L’Acquapark Odissea 2000 in vetta alle classifiche europee

Nella Top Ten nazionale di Trip Advisor

Anche per la sua 26esima stagione, l’Acquapark Odissea 2000 si conferma una delle attrazioni più gettonate dell’estate da parte dei turisti italiani e non solo. Relax, pulizia, accoglienza, disponibilità di spazi e di grandi aree verdi, servizio impeccabile, divertimento e elevato senso di sicurezza. Sono, questi, i principali criteri di valutazione e le note di apprezzamento, autonomamente dichiarate dalle migliaia di visitatori che ogni giorno vivono l’esperienza di Odissea 2000. Un risultato che conferma l’Acquapark di Corigliano Rossano in vetta alle classifiche europee e nella top ten nazionale dei parchi di TripAdvisor 2020 – Traveller’s Choice. Best of the best, il meglio del meglio. Quello che, in pratica, continua a rappresentare per tantissimi l’Acquapark dei record, tappa immancabile, dal 1995 di migliaia e migliaia di visitatori da tutto il Sud. La più grande oasi acquatica dedicata ai miti, agli dei ed agli eroi della Grecia classica continua ad occupare un posto importante nel cuore e nell’immaginario di quanti non riescono a rinunciare ad un vero e proprio bagno di emozioni e tranquillità, per tutti e per tutte le età: dai lattanti ai bisnonni.

Il riconoscimento nazionale ed internazionale che colloca ancora una volta Corigliano-Rossano tra le località più gettonate dell’estate che da oggi, sabato 1° agosto, entra nel clou, rappresenta un valore aggiunto misurato e prestigioso per l’attenzione che viene destinata ai suoi fruitori. Perché – è stato, questo, la citazione autorevole e lo slogan che ha accompagnato l’avvio di questa stagione particolare – il divertimento è una cosa seria: un obiettivo, un metodo, un impegno ed un risultato che ha dimostrato, già in queste prime settimane, di poter superare l’urto e lo strascico indotti dalle conseguenze della pandemia. Lo testimoniano le prenotazioni on-line che continuano a registrarsi da ogni parte della regione e del Sud Italia. Sul web o utilizzando l’apposita app. Prenotare continua ad essere la scelta migliore e sicura.

