Acqua Schiavonea, arrivano le rassicurazione del Comune

Relativamente alle informazioni riportate sui media in merito alle analisi dell’acqua dell’impianto di Schiavonea, il Settore Ambiente del Comune precisa che per abbattere l’eventuale presenza di coliformi, l’acqua allo stato è trattata con ipoclorito di sodio, un processo molto comune nell’ambito del trattamento delle acque.

Si precisa inoltre che i valori riportati a seguito delle analisi effettuate e diffuse, afferenti ai coliformi, rientrino in un range di incertezza (evidenziato nelle stesse analisi) che varia tra 39 e 65 UFC/100ml. Infine, da analisi prodotte in data successiva, il valore dei coliformi (pari a 5 UFC/100ml) è risultato molto inferiore a quello precedentemente evidenziato.

In ogni caso si specifica come si stia continuando ad intervenire, effettuando verifiche quotidiane, per contenere le problematiche venutesi a creare ed afferenti ai circuiti di distribuzione in alcune zone del borgo marinaro, e che l’Ufficio Ambiente resta a completa disposizione della cittadinanza per chiarimenti o ulteriori verifiche ed interventi.

