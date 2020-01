Accoltellamento a Corigliano, un uomo in gravi condizioni

È successo pochi minuti fa in una zona popolare di Corigliano scalo. L’accoltellatore è stato fermato dai militari dei carabinieri

Una lite familiare, tra padre e figlio, culminata in un accoltellamento. Il fatto è accaduto pochi minuti fa nella zona popolare di via Fontanelle a Corigliano scalo. A pagarne le conseguenze più gravi è stato il genitore che in questo momento versa in gravi condizioni. L’autore del gesto, invece, è stato fermato dai Carabinieri del nucleo radiomobile della Compagnia di Corigliano, diretta dal capitano Cesare Calascibetta, che lo stanno interrogando per ricostruire le dinamiche dell’accaduto. Se ne saprà di più nelle prossime ore. Nel frattempo l’uomo, gravemente ferito, soccorso dai sanitari del 118 è stato trasferito con l’eliambulanza all’ospedale hub Annunziata di Cosenza.

