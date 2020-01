Abramo: “La Calabria ha bisogno di amministratori virtuosi”

«La Calabria ha bisogno di Amministratori competenti». È questo l’endorsement del Sindaco di Catanzaro Sergio Abramo, nel corso del partecipato incontro tenutosi nel pomeriggio di ieri (domenica 19 gennaio) all’Hotel Roscianum, a Corigliano Rossano.

«Le condizioni in cui versa la nostra Regione, dalla Sanità alla gestione dei rifiuti, dalla mancanza di progettualità al dato allarmante sulla disoccupazione, causato soprattutto dal mancato supporto alle imprese, dimostrano il totale fallimento di una politica fatta solo di chiacchiere e promesse. Servono persone qualificate che non esercitino la politica per professione, ma per passione. Bisogna rimboccarsi le maniche per porre rimedio a una situazione a dir poco drammatica che ci vede ultima Regione d’Italia e terzultima in Europa».

Abramo, arrivato in città per sostenere la candidatura di Antonio Russo, ha dichiarato: «è un uomo del fare, un Sindaco lungimirante che ha dimostrato con i fatti che si può amministrare bene e cambiare completamente il volto della propria città. Per questo è l’uomo giusto per rappresentare il territorio dello Ionio cosentino a Palazzo Campanella».

Alla convention politica, moderata dalla giornalista Giusj De Luca, ha partecipato anche il professore Raimondo De Capua, docente di storia e dottrine politiche all’Università di Messina.

