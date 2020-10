Abitazioni in locazione a Corigliano Rossano, al via le erogazioni 2019

Disponibili i termini per la modalità e attiva la consegna delle attestazioni. I beneficiari possono rivolgersi agli uffici comunali

Fondo Nazionale per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione, i soggetti beneficiari inclusi nella graduatoria 2019, devono presentarsi agli uffici comunali per indicare le modalità di erogazione del contributo e consegnare le attestazioni di pagamento. Ci sono 30 giorni di tempo dalla pubblicazione dell’avviso (ieri Mercoledì 30).

È quanto fa sapere il Settore Comunale Politiche di Promozione Sociale – Servizio Politiche Abitative sottolineando che, decorso il termine indicato, si procederà con la restituzione alla Regione delle somme non erogabili. Per informazioni è possibile rivolgersi al settore con sede a Palazzo Garopoli nel Centro Storico di Corigliano e Palazzo San Bernardino nel Centro Storico di Rossano.

