Abitazioni in locazione a Cariati,17 famiglie beneficiarie

Fondo Nazionale per il sostegno dell’accesso alle abitazioni in locazione, è stata approvata la graduatoria finale per l’assegnazione dei contributi per l’anno 2020. Sono 17 i nuclei familiari che beneficeranno del fondo complessivo di 21 mila e 800 mila euro che la Regione Calabria trasferirà al Comune.

È quanto fa sapere l’assessore alle politiche sociali Sergio Salvati sottolineando che l’elenco delle famiglie ammesse è il risultato di un percorso di verifiche ed accertamenti che il Servizio Sociale dell’area comunale Servizi alla Persona condotto sulle domande pervenute.

In particolare – aggiunge – tra i criteri per l’assegnazione del contributo si è tenuto conto dell’eventuale presenza di reddito di cittadinanza e/o da pensione, fattori che limitano l’erogazione del beneficio richiesto. Su tutte le domande pervenute sono state effettuate le verifiche previste dalle disposizioni legislative in materia di autocertificazione, nonché quelle previste dal relativo Bando pubblico. La graduatoria è disponibile sull’albo pretorio online del sito istituzionale http://www.comune.cariati.cs.it/.

