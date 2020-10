Abbandono rifiuti in Sila: identificati e sanzionati i trasgressori

Il raggruppamento dei Carabinieri, reparto Parco Nazionale della Sila, continua nella sua preziosa opera di repressione contro l’inquinamento ad opera di trasgressori del decoro

I militari del Reparto Carabinieri P.N. “Sila” Stazione “Parco” di Cava di Melis Longobucco (CS) hanno individuato e sanzionato i responsabili dell’abbandono indiscriminato di rifiuti avvenuto alle località Varrise di Acri (CS) e alla località Macrocioli di Longobucco (CS), aree ricadenti all’interno del Parco Nazionale della Sila.

I militari sono riusciti ad identificarli attraverso un capillare servizio di vigilanza ambientale effettuato anche grazie all’utilizzo di fototrappole che hanno consentito di risalire agli autori dell’abbandono di sacchi e buste sul suolo contenenti rifiuti solidi urbani. Sono state fino ad ora notificate sanzioni per oltre 5000 euro ed altre saranno notificate nei prossimi giorni in merito all’abbandono rifiuti attenzionato dai militari della Stazione Parco di Lorica in località Agnara del Comune di San Giovanni in Fiore.

Tale attività condotta dai militari si inserisce in una campagna di contrasto a tale fenomeno predisposta dal Reparto Carabinieri Parco su tutto il territorio dell’area protetta silana che ha negli ultimi mesi prodotto, per sanzioni sui rifiuti 23 verbali per un importo complessivo di 20.000 euro circa.

