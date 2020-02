Abate sui trasporti tra Calabria e Campania: «Lavoriamo insieme ad una soluzione condivisa»

Dopo aver letto il dibattito, sviluppatosi in questi giorni tra Calabria e Campania che ha coinvolto le associazioni ViviCilento, Ferrovie in Calabria e al Consorzio Operatori Turistici Diamante e Riviera dei Cedri, Rosa Silvana Abate, senatrice (M5S) rilascia la sua nota stampa,

conoscendo bene il meccanismo che porta all’istituzione di un collegamento di questo tipo e comprendendo, soprattutto, il valore che apporterebbe a questo territorio:

«La domanda di altre fermate non si configura assolutamente come una guerra tra poveri. Anzi, per tanti aspetti, questo treno è una riconferma di quanto sia importante e fondamentale la sua istituzione e sua riconferma. Nel corso della conferenza di presentazione, avvenuta nel settembre del 2019, come ricordano gli iscritti di “Ferrovie in Calabria, non a caso lo definii per tanti motivi un “treno sociale” e queste nuove istanze che arrivano dai territori che chiedono più attenzione e collegamenti, lo confermano».

«Per questo non vedo nessuna guerra tra i poveri bensì un bisogno di aiuto», afferma la senatrice, concludendo: «Quello tra la Campania e la Calabria è sempre stato un gemellaggio turistico-culturale molto forte. Ci lega storia e, soprattutto, in anni recenti il turismo. Le richieste che arrivano dagli operatori turistici, poi, sono fondamentali per chi fa sana politica e vanno ascoltate: dobbiamo cercare di fare il nostro meglio per creare le condizioni per un miglioramento che coinvolga tutte le realtà e non le metta le une contro le altre».

