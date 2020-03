Abate e Forciniti: «Per la Calabria arrivano 17 milioni di euro. Altre misure in arrivo»

Saranno 4,3 i miliardi stanziati ai Comuni per l’emergenza alimentare e 400 milioni (di cui 17 milioni di euro per la Calabria) da parte dello Stato. A dirsi orgogliosa del lavoro di Conte e del Governo è la senatrice del Movimento 5 Stelle, Rosa Silvana Abate.

«Dopo un mese di stop forzato – avverte l’esponente pentastellata – molte famiglie non riescono nemmeno a fare la spesa. È per questi motivi che il Governo ha deciso di intervenire con questo anticipo di liquidità ai comuni. Non solo, oltre ai 4,3 miliardi, con una ordinanza della Protezione Civile sono stati aggiunti a questo fondo altri 400 milioni, un ulteriore anticipo che destiniamo ai comuni con il vincolo di destinarlo alle persone che non hanno i soldi per fare la spesa».

L’obiettivo, come ha confermato la stessa Abate, è quello di dare alle famiglie con più difficoltà, una tantum, tra i 300 e i 400 euro per i buoni spesa e le erogazioni di generi alimentari.

«Misure alle quali la maggior parte dei sindaci ha già plaudito e si sono messi al lavoro per renderle operative. Nel dettaglio, in Calabria, arriveranno 17 milioni di euro di cui circa 717.476 euro saranno destinati al Comune di Corigliano-Rossano. Lo Stato c’è, siamo consapevoli che tante persone soffrono, e in queste ore ha battuto un altro colpo facendo sentire la sua presenza soprattutto tra i ceti meno abbienti. Questi fondi, infatti, sono diretti a loro e non a tutti gli italiani come qualcuno ha strumentalmente detto per creare sterili polemiche».

Soddisfazione arriva anche dal Deputato Francesco Forciniti: «L’area Sibaritide/Pollino e lo Ionio cosentino arriveranno a ricevere quasi due milioni di euro. Di questi, 717.476 euro vanno al Comune di Corigliano-Rossano, 186.258 a Castrovillari, 183.891 a Cassano all’Ionio, 177.686 ad Acri, 95.678 a Crosia, 77.742 a Cariati, 74.848 a Trebisacce, 67.151 a Spezzano Albanese. In ragione di quanto assegnato, ciascun comune potrà acquistare buoni spesa oppure distribuire direttamente derrate alimentari. Sarà l’Ufficio dei servizi sociali di ciascun Comune ad individuare la platea dei beneficiari, ed il relativo contributo, tra i nuclei familiari più esposti agli effetti economici derivanti dall’emergenza epidemiologica da virus Covid-19 e tra quelli in stato di bisogno, per soddisfare le necessità più urgenti ed essenziali, con priorità per quelli non già assegnatari di altre forme di sostegno pubblico».

Commenta

commenti