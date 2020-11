Abate (M5S): «Maltempo Sibaritide e Crotonese, si attivino subito Regione Calabria e ProCiv Nazionale»

«Chiederò alla Regione che deliberi al più presto la declaratoria per il riconoscimento dello stato di calamità naturale per i danni causati oggi dal maltempo in Calabria»

«Seguirò personalmente la pratica anche a livello Governativo».

Sono rammaricata e dispiaciuta dei disastri causati dalla pioggia in queste ore in tutta la Calabria a causa delle forti piogge che si sono abbattute su tutto il territorio regionale e, in particolare, a Corigliano-Rossano e nel Crotonese.

«Sto seguendo, in qualità di capogruppo del Movimento 5 stelle in commissione “Questioni regionali” e membro della commissione “Agricoltura”, sin dalle prime ore della mattinata il susseguirsi degli eventi e lo farò, soprattutto, chiedendo sin da ora alla Regione che deliberi al più presto la declaratoria per il riconoscimento dello stato di calamità naturale per i danni che si registrano nella Sibaritide e nel Crotonese anche nel comparto agricolo e produttivo oltre che sul piano infrastrutturale. Seguirò personalmente la pratica anche a livello Governativo sollecitando la Protezione civile nazionale affinché visioni le pratiche nel minor tempo possibile.

Resto a disposizione di tutti i cittadini per la segnalazione di eventuali disagi o problemi sorti a causa del maltempo».

Così in una nota la senatrice Rosa Silvana Abate, capogruppo del Movimento 5 stelle in commissione “Questioni regionali” e membro della commissione “Agricoltura”.

