A Rossano il Motoraduno in memoria di tutti i centauri vittime della strada

Tantissimi i centauri che si sono visti a Rossano in occasione del Motoraduno organizzato in memoria di tutti i centauri vittime della strada

Questa mattina Rossano ha accolto tanti motociclisti arrivati da tutta la Calabria e non solo. Le strade della città bizantina sono state invase da mezzi a due ruote per il Motoraduno in memoria di tutti i centauri vittime della strada. Ecco le immagini condivise dalla Pro loco di Rossano.

Commenta

commenti