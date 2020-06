A Mirto realizzato l’evento ‘Tibetan sound massage’

Natascia Callegaro titolare dell’omonima Hair&spa di Mirto Crosia riprende le iniziative dopo il lockdown

Prima del lockdown la signora Callegaro ha realizzato, presso il suo centro, situato nella cittadina ionica, un evento particolare, unico nel suo genere: ha presentato dei rituali di benessere, curati dalla figlia, Federica Prantera, specializzata, appunto, in benessere e rituali, oltre che in riflessologia plantare. Si è trattato del ‘Tibetan sound massage’, ispirato al Ku Nye, un’antica pratica indigena appartenente alla tradizione tibetana, nata in Tibet più di 3900 anni fa. «Questo trattamento – ha evidenziato Federica Prantera – favorisce l’incremento della vitalità, allontana le tensioni psicofisiche, contribuisce all’eliminazione delle tossine immagazzinate nel corpo». La stessa esperta ha sottolineato che «il massaggio agisce su cinque elementi: terra, acqua, vento, fuoco e spazio, che si combinano poi nell’uomo dando origine a tre umori. Le campane tibetane nascono dall’unione di sette metalli, che corrispondono ai sette pianeti dell’antica concezione dell’universo. Questa combinazione di metalli fa sì che le campane siano considerate uno strumento sacro per la loro capacità di connettere macro e micro cosmo, cielo e terra».

Federica Prantera ha parlato dei massaggi maori, la cui metodologia consente di agire con azione ottimale sui vari tessuti organici che compongono il nostro corpo, in particolare la pelle, la fascia, i muscoli. Consente ottimi risultati e dà benefici sia a livelli estetici che masso-terapeutici, quindi, effetto drenante, miglioramento dell’umore, riduzione della cellulite, etc.». Inoltre, ha riferito che i «massaggi hot stone o con le pietre calde, favoriscono il rilassamento, aiutano a rallentare le tensioni articolari e muscolari, attivano il drenaggio linfatico e la tonificazione dei tessuti, ripristinano la sintonia tra corpo e mente. Federica Prantera, per di più, ha sciorinato che la pressoterapia è un trattamento che migliora il rendimento del sistema circolatorio e linfatico, nel combattere gli inestetismi della cellulite, nel ridurre la ritenzione idrica, nell’eliminare le sostanze tossiche dal corpo e nel favorire lo snellimento di alcune parti del corpo». Invece, «la termo sauna, con fanghi e bendaggi, è un generatore di calore che simula una sauna. Il riscaldamento provoca una sudorazione, più o meno intensa, che contrasta l’accumulo di grassi, rafforza il tono muscolare e snellisce le parti interessate». Infine, ha fatto notare che «la radiofrequenza viso corpo è una tecnica che sfrutta le onde elettromagnetiche generando un calore capace di stimolare l’epidermide ad autorigenerarsi. Porta benefici a lungo termine perché aumenta tono e compattezza, riduce i solchi cutanei e ringiovanisce la pelle».

