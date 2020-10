A Grotte e Muzzari cittadini senza strada da sempre. Nessuno gli da ascolto

I cittadini residenti nelle contrade Grotte e Muzzari (all’interno dell’area di Corigliano) sono ancora privi di una strada degna di questo nome.

Un manto stradale completamente disastrato che rende impossibile l’attraversamento se non a rischio di sfondare il proprio mezzo di locomozione. Il disagio coinvolge i residenti di queste frazioni e coloro i quali hanno appezzamenti di terreni lì ubicati che necessitano di manutenzione e lavoro pressoché quotidiani.

I cittadini si sono più volte rivolti in maniera ufficiale all’Amministrazione comunale, fino ad arrivare a richiedere, se non il ripristino del manto stradale (richiesta più che normale) quantomeno l’autorizzazione a ripristinarlo in maniera autonoma, pratica appunto non ordinaria che necessita di una autorizzazione apposita.